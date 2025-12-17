Архитектор дал 7 советов для удачного выбора квартиры

Есть семь параметров, которые напрямую влияют на ликвидность и качество жизни — от функциональности всего комплекса и рабочих зон дома до планировки, света, звукоизоляции и продуманного хранения, сообщил РИАМО основатель и креативный директор архитектурного бюро Pergaev Bureau Сергей Пергаев.

Места общего пользования

«Во-первых, современный житель ожидает, что его бытовые задачи будут решаться прямо в его жилом комплексе. Это значит, что важна не только сама квартира, но и то, как организованы места общего пользования, какие сервисы есть в лобби, насколько удобно устроено пространство вокруг», — сказал Пергаев.

Рабочие зоны в доме

Мы уже вошли в эпоху, когда работать из коворкинга в собственном доме — норма. Это экономит время, снижает стресс и позволяет гибче планировать день.

Возможность для отдыха и восстановления

«Людям нужны разные сценарии отдыха: и приватные места в виде уединенных лавочек в тени деревьев, где можно побыть наедине с собой, и большие пространства для общения, как, например, детские площадки для разных возрастных групп. Хорошее благоустройство двора — это не „приятный бонус“, а часть полноценной жилой среды», — отметил архитектор.

Продуманная конфигурация квартиры

Площадь перестала играть главную роль. Существует множество больших по площади квартир, в которых невозможно удобно жить, и есть компактные, которые удивляют своей продуманностью. Эффективная планировка — фундамент будущего комфорта.

Высокие потолки и естественный свет

«Высота помещений и освещенность напрямую влияют на психологическое состояние. Чем больше воздуха и солнца — тем легче воспринимается пространство и тем приятнее в нем находиться», — рассказал специалист.

Качественная звукоизоляция

Это одна из самых важных характеристик, поскольку жить в тишине — базовая потребность любого человека. Хорошая звукоизоляция создает ощущение приватности и защищенности.

Достаточный объем хранения

«Наличие продуманной системы хранения напрямую влияет на порядок, а значит — и на комфорт. Особенно это важно в кухонной зоне. В ней, кроме того, нужно учитывать процесс приема пищи, чтобы все члены семьи могли собраться за одним столом. Сегодня привлекательность и ликвидность квартиры определяются не количеством квадратных метров, а тем, какое качество жизни она обеспечивает. Такой подход становится нормой, и это правильное направление развития жилищного рынка», — резюмировал Пергаев.

