Арендовать нельзя купить: что выбрать в условиях высоких ипотечных ставок

В октябре средняя цена долгосрочной аренды жилья в Москве рекордно выросла — на 23% (квартал к кварталу), до 115 тыс. рублей в месяц. Опросив 1,5 тысячи жителей столицы, аналитики выяснили, что 63% квартиросъемщиков в этом году столкнулись с повышением платы за жилье. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГК «Садовое кольцо».

Рост стоимости арендной ставки заставляет москвичей все чаще всерьез рассматривать ипотеку. Однако отношение к ипотеке у россиян почти единодушное: девять из десяти оценивают текущие кредитные условия как невыносимые. Вместе с тем на рынке аренды ситуация не лучше. Большинство квартиросъемщиков столкнулись с повышением арендной платы в течение года, для 71% из них снимать квартиру стало дороже на 10–15%, остальным арендную ставку подняли на 15–20%.

«Выбирая из двух зол, большинство все же готово променять комфорт в арендованном жилье на право собственности. Так, 80% участников опроса заявили, что предпочли бы квартиру в ипотеку, «пусть небольшую по площади и дальше от центра, но свою». Принципиально арендовать жилье — зато такое, какое хочется, — готовы лишь 19,2% респондентов», — сообщили аналитики.

Главным барьером для ипотеки остается страх перед пожизненными финансовыми обязательствами. Около 75% участников опроса пугает перспектива десятилетий выплат, особенно на фоне непредсказуемости будущих доходов. При этом 25% уверены, что остаться без собственного жилья — еще страшнее.

Результаты исследования выявили четкий запрос москвичей: большинство готово согласиться на менее комфортные условия ради собственного жилья, но не приемлет долгосрочную кредитную нагрузку. Для большей уверенности в ипотечном кредитовании необходимо либо снижение ставок, либо появление новых льготных программ, которые будут охватывать больше потенциальных заемщиков.