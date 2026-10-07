Арендодатели на Ямале предлагают квартиры по ценам от 20 до 200 тысяч

Стоимость аренды на Ямале различается в разы. Самое дорогое предложение — двухкомнатная квартира в Новом Уренгое за 200 тыс. рублей в месяц, сообщает «Север-Пресс» .

В Ноябрьске самая дешевая однокомнатная квартира стоит 19 999 рублей в месяц, в Новом Уренгое — 26 тысяч, в Салехарде — 49,9 тысячи. Коммунальные услуги входят в цену только второго предложения.

Председатель Ассоциации «Региональное объединение ямальских риэлторов» Любовь Григорьева пояснила, что в Салехарде космические цены на жилье держатся из-за жесткого дефицита и специфики самого города.

«Это столица округа, где нет заводов, но работает огромное количество чиновников, судей, прокуроров и начальников ведомств. Многим из них жилье оплачивает государство из бюджета. Местные арендодатели это прекрасно знают, поэтому смело задирают цены. К тому же город находится на Полярном круге — везти стройматериалы туда невероятно сложно и дорого. Из-за этого новые дома стоят как в Москве, а коммерческих квартир „под сдачу“ на рынке почти нет — почти все новое жилье сразу отдают под переселение людей из старых деревянных домов», — отметила Григорьева.

В Ноябрьске, по ее словам, строительство дешевле, жилья хватает, а нефтяные и газовые компании обычно размещают работников в общежитиях или вахтовых поселках.

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