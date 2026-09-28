Аренда участка в Домодедове достигла 102,78 млн руб в год на торгах

Аренда участка под индивидуальное жилищное строительство в Домодедове достигла 102,78 млн руб. в год на торгах, прошедших с 21 по 25 сентября 2026 года. За этот период в Подмосковье провели 119 земельно-имущественных аукционов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 119 земельно-имущественных аукционов с 21 по 25 сентября 2026 года. Самую высокую итоговую цену зафиксировали на аукционе по аренде участка под индивидуальное жилищное строительство в городском округе Домодедово.

Участок площадью чуть более 28 соток находится в черте города, в 12 минутах езды от железнодорожной станции Домодедово. Начальная арендная плата составляла 4 227 810,55 руб. в год. За лот боролись шесть претендентов: в ходе торгов цена выросла более чем в 24 раза — до 102 778 069,42 руб. в год.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один претендент, он может получить участок по начальной цене. Арендатор вправе впоследствии выкупить участок, если построит и зарегистрирует на нем жилой дом, пригодный для круглогодичного проживания.

Подобрать участок или помещение можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там доступны фильтры по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренде или продаже. Портал также позволяет построить маршрут от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Подборки лотов, сведения о торгах и порядке подачи заявок публикуются на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.