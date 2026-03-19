Анна Седокова продала элитную квартиру за 103 млн рублей

Родные баскетболиста настаивают на признании данной недвижимости совместно нажитым имуществом и стремятся через суд получить часть вырученных средств.

Юрист семьи Тиммы Маргарита Гаврилова опасается, что процесс специально затягивается, поскольку Седокова потенциально может вывести деньги от продажи со своих счетов, лишив тем самым сына и родителей ее бывшего супруга возможности получить долю. Адвокат указывает, что брачный контракт, который якобы передавал все имущество Тиммы Седоковой, юридической силы не имеет, так как был подписан в США без надлежащего заверения.

Материалы дела были направлены в Останкинский районный суд по месту регистрации певицы. На заседание Седокова не явилась, так как находится на гастролях. Ее защитник Татьяна Стукалова заявила, что истцы специально не говорят о том, что имущества на сегодняшний день уже нет.

Янис Тимма был обнаружен мертвым в одном из московских хостелов в декабре 2024 года. Спортсмен совершил суицид. Ранее его семья подавала в суд иск к Седоковой с требованием определить ее долю в общем имуществе. Со стороны певицы утверждается, что совместной собственности с Тиммой не осталось, поскольку все активы были проданы еще в период брака.

