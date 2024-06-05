Анестезиолог-реаниматолог купил квартиру в Подмосковье по соципотеке

Врач из городского округа Реутов, приняв участие в программе «Социальная ипотека», обосновался в любимом районе Балашихи, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Юрий Кулешов работает анестезиологом-реаниматологом в ГБУЗ МО «Центральная городская клиническая больница г. Реутов». Его стаж подходит к 12 годам. По словам обладателя сертификата, он мечтал о медицине с детства.

«Моя специальность анестезиолога-реаниматолога непростая. Нужно учитывать множество факторов. Это индивидуальные особенности каждого пациента, возраст, вес, наличие хронических заболеваний», — рассказал Кулешов.

О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье Юрий узнал из интернета. При выборе нового места жительства, семья Кулешовых решилась на переезд из Реутова в Балашиху.

«У нас с супругой подрастает маленькая дочка, поэтому мы в первую очередь смотрели на район, инфраструктуру. Нам очень понравился балашихинский микрорайон Новое Павлино — тихий, семейный. Рядом парк, можно ходить, гулять. Теперь у нас там своя «двушка», — сказал Юрий.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.