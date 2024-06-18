Андрей Воробьев: в Подмосковье откроют 24 новые школы и 10 детсадов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что К старту учебного года в Подмосковье откроют 24 новые школы и 10 детсадов, а также 41 капитально отремонтированную школу и 23 дошкольных учреждения.

На совещании Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили, как идут работы на объектах. Капитальный ремонт в области проводят в рамках президентской программы, а строительство учреждений по госпрограмме — за областной бюджет.

«Понятно, что лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро. Сейчас мы ведем работы на 96 объектах образования, в том числе откроем 24 новые школы и 10 детских садов, а также делаем капремонт учреждений. Важно, чтобы все сопутствующие детали были обеспечены — подъездные дороги, парковочные пространства, ну, и, конечно, учителя должны быть готовы принять детей и дать им образование высокого качества», — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в регионе видят необходимость приглашать, добирать новых педагогов, поэтому в Подмосковье была запущена мера поддержки.

«Не было школы, в которую я приезжал, где не отмечалась бы важность помощи учителям с жильем. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без заботы, внимания будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — уточнил он.

Среди новых образовательных учреждений, которые откроют свои двери в следующем учебном году, есть школа на 2,2 тыс. мест в микрорайоне Катюшки в Лобне. Строительная готовность объекта составляет почти 80%. Ее ввод в эксплуатацию даст возможность приступить к капремонту действующих учреждений в микрорайоне.

Воспитательно-образовательные комплексы

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Московской области также откроют воспитательно-образовательные комплексы в поселке Нахабино (СОШ на 900 мест и ДОУ на 150) и «Полет» в Павшинской пойме (СОШ на 1,5 тыс. мест, ДОУ — 200) округа Красногорск. Помимо этого, в микрорайоне Парковый в Котельниках откроют школу на 2 тыс. мест. В прошлом году там начал работу детсад на 350 воспитанников.

В число важных объектов вошли новый корпус Физмат-лицея в Сергиево-Посадском округе на 525 учеников, где появятся классы робототехники, механики, систем управления и метеостанция, большие школы на 1,5 тыс. человек в Балашихе, на 1375 учащихся в Солнечногорске и на 1,1 тыс. в Истре (село Павловская Слобода), Мытищах (мкр. 25А) и Жуковском (мкр. 5). Школу на 825 мест откроют в Красногорске вблизи деревни Сабурово. На всех объектах сейчас идет финишная отделка и благоустройство. В технолицее им. В.И. Долгих в Истре откроют кампус для преподавателей.

Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн отметил, что на данный момент подобрано 90% педагогов. Они будут работать в учреждениях.

Ход работ

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Подмосковье уже готова к открытию «Софьинская школа» в Раменском, где в мае завершили капремонт. Всего к сентябрю отремонтируют 40 подмосковных школ.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев отметил, что 24 новые школы и 41 капитально отремонтированная позволят создать более 22 тыс. новых ученических мест в регионе.

«Также к сентябрю мы открываем 10 новых детсадов и 23 ДОУ после капремонта. Еще один в поселке Новый округа Красногорск уже начал работу. Два на 310 и 250 мест готовы к открытию (Красногорск и Мытищи). Остальные объекты также в высокой степени готовности. Сейчас идут финишные работы», — добавил он.

По словам Локтева, после капитального ремонта в регионе открылись четыре детских сада, к сентябрю введут в эксплуатацию еще 19. До конца года в области также закончат работы по трем детсадам, которые откроются в начале следующего года. Это те объекты, решения по капремонту которых были приняты только в этом году.

В числе капитально отремонтированных детсадов, куда уже пошли ребята, находятся ДОУ №55 в Одинцовском округе, «Мечта» в округе Лотошино, дошкольные отделения «Радуга» в округе Бронницы и «Колокольчик» в Павлово-Посадском городском округе. Завершить работы по остальным объектам планируют до 25 августа.