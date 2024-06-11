Андрей Воробьев проверил возведение пристройки на 400 мест в СОШ № 1 Королева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ № 1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что сейчас в стране по инициативе президента России реализуется большая программа капремонта школ. В Королеве также был запрос не только на строительство новых, но и усиление уже имеющихся учебных заведений.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил губернатор.

Обновление школы № 1

Здание рассчитано на 700 учеников, но факту там учится около 1,4 тыс. ребят. Почти 300 детей из начальной школы учатся во вторую смену. Еще в образовательный комплекс входят два дошкольных учреждения. Директор СОШ № 1 Ирина Гайдукова отметила, что количество учеников растет и в старом здании стало тесно. В пристройке будет учиться начальная школа — 16 классов.

«Здесь появится огромный актовый зал, большая столовая, плюс будет место для различных кружков. Мы будем работать в одну смену и станем школой полного дня, чтобы вторую его половину наполнить внеурочкой. Для этого появятся все условия. У нас в школе работает 18 наших выпускников, еще 18 учатся и затем планируют также прийти сюда работать», — рассказала директор.

Мощность пристройки — 400 мест. Ее появление позволит уменьшить на треть количество детей в классах и избавит от необходимости учиться во вторую смену. Также здесь будет актовый зал на 400 мест, столовая, спортзал, медицинский блок и лифт для детей с ограниченными возможностями.

В основном здании обновят фасад, создадут единый стиль, заменят кровлю и окна. Переход в пристройку будет отапливаемый. Для учеников появится зона воркаут, спортплощадки, полоса препятствий и места для отдыха. Местная жительница Елена Левшина отметила, что здесь учатся ее дети, они перешли в 4 и 11 классы. Она и сама заканчивала эту школу.

«Очень ждем пристройку, она значительно разгрузит основное здание. Плюс наши педагоги организовали театральную студию, но места, технического оборудования для выступлений нет. Поэтому очень ждем новый актовый зал», — высказалась она.

Пристройка откроется уже к новому учебному году. Рабочие приступили к устройству фундамента и переносу наружных сетей. Директор школы рассказала Воробьеву, что в учреждении есть IT-Кванториум, ребята участвуют во Всероссийской олимпиаде, занимают призовые места. 10-классник уже второй год подряд занимает первое место в олимпиаде по технологии.

«Спасибо нашим учителям, ведь очень важно вдохновить на участие в различных олимпиадах, соревнованиях, чтобы ребенок город свой, регион тянул наверх. Мы ищем, приглашаем молодых учителей. Это важно, в первую очередь, для детей, чтобы с ними разговаривали на одном языке», — отметил губернатор.

Строительство новой поликлиники

Местные жители признались Воробьеву, что очень ждут новую поликлинику на 100 посещений в смену. В ее составе будут взрослое и детское отделения, а также травмпункт. В медучреждении будут работать педиатры, терапевты, акушеры-гинекологи, неврологи, кардиологи, офтальмологи.

Здесь также откроют Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром и клинико-диагностическое отделение. 60% докторов перейдут в учреждение из других поликлиник. Главврач Королевской больницы Эдуард Шпилянский рассказал о строительстве больницы.

«На одной из встреч с губернатором в 2022 году врачи подняли вопрос, что необходима новая поликлиника, и Андрей Юрьевич принял решение, что надо строить. В 2023 году она вошла в программу и уже в 2024-м началась реализация. Очень важный момент, что в поликлинике будет травмпункт на 100 посещений в смену, что позволит разгрузить приемное отделение больницы», — рассказал врач.

В поликлинике будет современное оснащение и передовое оборудование, в том числе МРТ, КТ, флюорограф, рентген и маммограф. Взрослое отделение дополнит поликлиника на 250 посещений, здесь ведется капремонт впервые за 70 лет. С 2025 года в этой поликлинике будут обслуживаться пациенты, которые не нуждаются в глубокой диагностике.

Здесь приведут в порядок кабинеты, кровлю, заменят инженерные сети, наладят маршрутизацию пациентов. В данный момент в здании идут демонтажные работы. Пока пациентов перевели в поликлинику №2.