Андрей Воробьев: новый комплекс появится в «Ясенках» вместо старого

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в «Ясенках» планируют снести старый реабилитационный комплекс и построить на его месте новый.

Воробьев отметил, что просил рассмотреть возможность сноса старого здания в «Ясенках» и строительства нового комплекса, в котором ребята смогут учиться на инструкторов, а также заниматься спортом уже после реабилитации.

«Нужно подойти к этому вопросу также спокойно, профессионально. Профессионально — имеется в виду набор тех опций, возможностей, которые сегодня востребованы, должны быть в том числе с паралимпийским спортом, с (профильной – ред.) федерацией проговорены. И мы должны сделать там хороший центр», – сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Московской области рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в „Ясенках“», — сказал Воробьев.