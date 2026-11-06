Андрей Иванов проверил снос торгового павильона в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 5 ноября проверил демонтаж торгового павильона над подземным пешеходным переходом на Можайском шоссе в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Андрей Иванов поручил подрядчику провести демонтаж павильона аккуратно, качественно и с минимальными неудобствами для пешеходов.

В план сноса на 2026 год включены 150 нестационарных торговых объектов: 111 на муниципальной земле и 39 — на частной. Уже демонтированы 138 павильонов, годовой план выполнен на 92%.

«До конца декабря планируем убрать еще 33 объекта и таким образом перевыполнить годовой план», — отметил Андрей Иванов.

В 2025 году в Одинцовском округе демонтировали 205 объектов, из которых 137 располагались на муниципальной земле.

С 1 сентября 2026 года снос нестационарных торговых объектов на частной земле регламентируется распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Документ устанавливает девятимесячный переходный период для включения предпринимателей в схему размещения нестационарных торговых объектов. Владельцы действующих объектов должны сделать это до 1 июня 2027 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.