Андрей Иванов проверил ремонт фасадов дома в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 3 ноября вместе с жителями проверил ремонт фасадов дома №4А в рабочем поселке Заречье. Готовность работ составляет около 40%, завершить их необходимо до 10 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт фасадов дома №4А в Заречье начался летом 2026 года по краткосрочной программе фонда капитального ремонта. Подрядчик — ООО «СОЮЗ». На объекте работают 25 человек.

В местах общего пользования заменили оконные и дверные блоки, на пожарных переходах со 2-го по 15-й этаж установили новые конструкции. Сейчас рабочие монтируют утеплительные панели и ремонтируют входную группу. Далее предстоит заменить входные двери, укрепить балконные перегородки и ограждения, восстановить цоколь и отмостку.

«Завершить капитальный ремонт необходимо до 10 декабря. Обратил внимание подрядчика на важность соблюдения сроков, особенно при выполнении работ, которые требуют положительных температур. Качество обязательно оценим вместе с жителями», — сообщил Андрей Иванов.

Во время проверки жители пожаловались на периодические поломки лифтов. Глава округа поручил управляющей компании «РЭП Заречье» провести инвентаризацию оборудования. Также необходимо устранить зазоры у тамбурных дверей на этажах, чтобы исключить потери тепла.

Одноподъездный 16-этажный дом №4А построили в 1992 году, в нем 95 квартир. В 2026 году подрядчик «СОЮЗ» также утеплит соседний дом №6. Завершить его ремонт планируют до 10 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.