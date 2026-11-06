Андрей Иванов проверил ремонт детсада №8 в Одинцовском округе

Детский сад №8 — дошкольное отделение Зареченской средней школы — включили в программу текущего ремонта из-за регулярных протечек. Андрей Иванов проверил ход работ во вторник, 3 ноября. Кровля готова на 98%: осталось установить парапетные крышки.

В здании восстанавливают пострадавшие от влаги актовый зал, бассейн и несколько подсобных помещений. Рабочие меняют поврежденные покрытия стен и потолков, аварийные окна, ремонтируют вентиляцию. Гидроизоляция стены между бассейном и коридорами уже выполнена. Сейчас идут штукатурные работы и монтаж нового освещения.

«Общая строительная готовность составляет 65%. Полностью завершить ремонт планируем к 1 декабря», — сообщил Андрей Иванов.

Глава округа подчеркнул необходимость соблюсти сроки и обеспечить качество работ, чтобы дети и воспитатели скорее вернулись в комфортные условия. Он также поручил до конца года заменить прогулочные веранды на территории детсада. Ремонт козырьков входных групп запланирован на 2027 год.

Детский сад построили в 2013 году, площадь здания составляет 3264 кв. м. На время ремонта часть воспитанников посещает детсады №69 в Новоивановском и №9 в Заречье. После завершения работ в обновленное здание вернутся почти 200 детей.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.