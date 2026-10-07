Андрей Иванов проверил готовность новой поликлиники в Заречье

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн 6 октября проверили новую поликлинику в поселке Заречье. Учреждение на 300 посещений в смену готовят к передаче больнице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поликлинику построила группа компаний «Самолет» в рамках комплексного развития жилого комплекса «Заречье Парк». В 2026 году объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Подрядчик устраняет незначительные замечания перед передачей здания Одинцовской областной больнице.

«Строительство и благоустройство завершены, мебель в кабинетах расставлена, а оборудование прошло все необходимые пусконаладочные работы. Со своей стороны подключаемся к решению всех оставшихся бюрократических вопросов, чтобы как можно быстрее открыть поликлинику», — сообщил Андрей Иванов.

Площадь поликлиники составляет почти 3,4 тыс. квадратных метров. Здесь разместятся блоки физиотерапии, функциональной и лучевой диагностики. Пациентов будут принимать терапевты, невролог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, хирург, гинеколог и стоматолог.

Учреждение оснастили высокотехнологичным оборудованием. В здании будут работать кабинеты рентгенографии, флюорографии, маммографии, компьютерной томографии и ультразвуковых исследований.

В поликлинике предусмотрели лифты, широкие коридоры и специальные санузлы. На прилегающей территории обустроили парковку, в том числе для пациентов на инвалидных колясках.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.