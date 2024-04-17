Андрей Бочкарев: велодорожка длиной порядка 1,5 км появится в поселении Московский

В рамках строительства трех жилых корпусов в городе Московский на территории ТиНАО будет проложена велосипедная дорожка, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Благоустройство входит в проект города-парка «Первый Московский», который строится в Новой Москве по адресу: пос. Московский, г. Московский, ул. Лаптева, з/у 2.

Известно, что во дворе будет создано многоуровневое решение — пешеходный мост, расположенный над прогулочным пространством с качелями, игровыми элементами и места для отдыха. Благоустроенное пространство станет общедоступным.

«Велосипедная дорожка со специальным резиновым покрытием шириной 2,5 м и протяженностью около 1,5 км образует закольцованный прогулочный маршрут внутри дворовых территорий строящихся жилых корпусов и перспективной застройки. Она продублирует основной пешеходный маршрут, в который включены элементы благоустройства: деревянный пешеходный мост, беседки, пергола и другие интерактивные малые архитектурные формы», — прокомментировал Бочкарев.

Также отмечается, что детские площадки, расположенные на территории, будут отделены ландшафтным озеленением от прогулочного маршрута и спортивной зоны ландшафтным озеленением.