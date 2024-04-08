Андрей Бочкарев: ландшафтный парк появится на юго-западе Москвы

В Обручевском районе столицы появится ландшафтный парк с детскими и спортивными площадками, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Парк будет доступен для всех горожан. Он будет располагаться на площади 0,8 га.

«В рамках строительства четырех жилых корпусов на 826 квартир на ул. Академика Челомея будет проведено комплексное благоустройство территории, включающее создание ландшафтного парка с детскими площадками, зонами для занятия спортом, центральным пешеходным бульваром. Жилые корпуса общей площадью 83,5 тыс. кв. м уже сданы», — уточнил Бочкарев.

Для высадки было отобрано 26 сортов растений, в том числе 20 сортов кустарников и деревьев, а также 6 видов различных многолетников и луковичных растений разной высоты и формы.

Новостройкам присвоен почтовый адрес: ул. Академика Челомея, д. 1А (ЮЗАО). В ходе следующих этапов строительства планируется возвести офисный корпус и коммерческий детский сад на 81 место. Девелопером проекта выступает компания AFI Development.