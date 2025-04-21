Аналог «Москва-Сити»: в Петербурге построят крупный деловой район

В Невском районе Санкт-Петербурга в ближайшие годы может появиться новый крупный деловой центр — аналог столичного «Москва-Сити», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Эксперты центра урбанистики и градостроительства СПбГУ провели исследование, согласно которому, в Северной столице осталось много недооцененных с точки зрения инвестиционно-градостроительства развития территорий. Так возникла идея «Санкт-Петербург-Сити».

«Для своих резидентов сити предлагает совершенно новый формат городской жизни — „вертикальный“ город. Это когда у человека все находится в шаговой пятиминутной доступности без выхода на улицу: вы спускаетесь из апартаментов, заходите в магазин, или в аптеку, или выпить кофе», — рассказал научный руководитель центра урбанистики и градостроительства СПбГУ Евгений Бондарчук.

По его словам, подобные проекты реализованы в Арабских Эмиратах, США, Японии, Китае и некоторых европейских странах.