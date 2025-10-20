Аналитик спрогнозировал рост цен на вторичное жилье в 2026 году

Аналитик Попов: вторичное жилье в России может подорожать на 12% в 2026 году

Вторичные квартиры в России могут подорожать на 10–12% в 2026 году по сравнению с 2025 годом. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, рост стоимости будет немного выше уровня инфляции, сообщает Газета.ru .

Он отметил, что соотношение цен на готовое жилье между городами существенно не изменится. Снижение ключевой ставки во второй половине 2026 года, по мнению эксперта, позволит возобновить ипотечное кредитование по рыночным ставкам. Это приведет к увеличению спроса на вторичное жилье примерно на 15% по сравнению с 2025 годом.

Объем предложения, как ожидается, останется на текущем уровне. Рост спроса будет компенсирован возвращением на рынок продавцов, которые в 2024 году предпочли сдавать жилье, а не продавать его.

Согласно данным федерального портала «Мир квартир», в третьем квартале 2025 года стоимость вторичного жилья выросла в 53 городах России в среднем на 1,5%, достигнув 122,4 тыс. рублей за квадратный метр.

