Аналитик предложила включить в семейную ипотеку супругов, планирующих детей

Для стимулирования рождаемости через рост доступности жилья необходимо распространить семейную ипотеку на супругов, которые хотят сначала решить квартирный вопрос, а уже потом рожать ребенка, заявила РИАМО независимый аналитик рынка недвижимости Екатерина Литвиненко.

Кроме этого, эксперт считает необходимым включение в программу вторичного жилья.

Что касается ограничений по семейной ипотеке, то, по ее мнению, вполне достаточно запрета на покупку жилья по льготной программе более одного раза.

«На мой взгляд, действенным ограничением по семейной ипотеке, который позволит ограничить аппетиты инвесторов и даст возможность нуждающимся семьям решить жилищный вопрос, станет запрет на приобретение по льготной программе более одного жилья к уже имеющемуся», — считает Литвиненко.

Она добавила, что семейная ипотека должна помочь с покупкой единственной квартиры, в том числе в рамках улучшения жилищных условий. Покупка еще одного жилья — только на рыночных условиях.