Строители завершили строительные и отделочные работы в амбулатории ЖК «Жаворонки Клаб» в Одинцовском округе. Помещения оснастили мебелью и основным медицинским оборудованием, объект готовят к передаче на муниципальный баланс, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Следующим этапом станет лицензирование медицинской деятельности. Все необходимые процедуры планируют завершить до конца декабря 2026 года.

Амбулатория рассчитана на 71 посещение в смену и размещена в двухэтажном административно-бытовом комплексе общей площадью 2 317,96 кв. м. Здесь предусмотрены взрослое и детское отделения, кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога и стоматолога, прививочный блок и кабинеты неотложной помощи.

«Мы построили современную амбулаторию, которая будет обслуживать не только жителей комплекса, но и соседней деревни Митькино. Для нас важно, чтобы люди могли получать необходимую медицинскую помощь рядом с домом, не тратя время на поездки в другие населенные пункты. Рассчитываем, что уже в январе следующего года она начнет принимать первых пациентов», — отметил генеральный директор ФСК Family Максим Белов.

Амбулатория стала одним из первых готовых объектов социальной инфраструктуры проекта. В ЖК также строятся муниципальные детский сад на 260 мест и школа на 560 учеников. На базе школы в партнерстве с МГИМО планируют реализовать программы дополнительного образования в области информационных технологий, прикладной информатики и иностранных языков.

ЖК «Жаворонки Клаб» от ФСК Family расположен в 23 км от МКАД по Минскому шоссе. Проект объединяет малоэтажные многоквартирные дома и таунхаусы. Концепция комплексного развития территории предусматривает социальную, спортивную и коммерческую инфраструктуру, общественные пространства и благоустроенную набережную реки Незнайки.

Компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group, ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.