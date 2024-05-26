Алла Пугачева до сих пор не может продать особняк в Подмосковье

Дачу певицы Аллы Пугачевой на Истре не могут продать уже месяц. На этой неделе объявление о продаже дома актуализировали с новой стоимостью 125 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда» .

Дом Пугачева строила исключительно по своему вкусу. Сейчас там проживет ее помощница, которая присматривает за недвижимостью и помогает ее продавать. Однако покупателей пока нет.

Жители России не хотят покупать дачу, которую построила артистка, несмотря на то, что этот факт не фигурирует в объявлении, а становится известен во время просмотра. Вензель АБ на фасаде в презентации дома на сайте недвижимости заранее замазали.

Пугачева приобрела участок на Истре в деревне Бережки в начале 90-х годов прошлого века. Ее привлекла непосредственная близость к берегу водохранилища.

Старый дом певица снесла и построила трехэтажный особняк. Артистка называла этот дом дачей, где любила отдыхать и проводить время с друзьями. Участок находится на берегу Истринского водохранилища, есть свой выход к воде, с пирсом и береговой линией.