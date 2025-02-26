Алименты на ипотеку: как взыскать с экс-супруга деньги на жилье

Ведущий специалист «Европейской Юридической Службы» Оксана Красовская заявила, что если у ребенка после развода родителей нет жилья, пригодного для постоянного проживания, или он остался в ипотечной квартире, то мать или отец вправе потребовать через суд так называемые жилищные алименты, сообщает «Секрет фирмы» .

«Даже если нет ипотеки, а родитель с ребенком арендует жилое помещение, при наличии трудностей по внесению арендных платежей он может обратиться в суд с исковым заявлением к второму родителю, чтобы поделить расходы», — уточнила Красовская.

Есть три варианта, когда можно претендовать на жилищные алименты: на оплату ипотеки, на оплату аренды и на покупку жилья.

При этом суд учитывает уровень жилья: если родитель снимает квартиру или дом, значительно превышающие по стоимости средние рыночные показатели, то размер суммы может быть снижен.