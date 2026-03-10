Александр Ревва опроверг продажу виллы на Кипре
Певец Александр Ревва заявил, что не продает недвижимость на Кипре и не владеет виллой на острове, сообщает Газета.ru.
Артист опроверг сообщения о продаже виллы на Кипре. Артист назвал опубликованную информацию недостоверной.
«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», — рассказал Ревва.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певец якобы владеет виллой стоимостью около 110 млн рублей. По этим данным, в доме есть четыре спальни, кухня-гостиная, терраса, кабинет и комната для персонала. На участке — сад, бассейн, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом и парковка. Недвижимость, как утверждалось, находится в 800 метрах от моря.
Также сообщалось, что с января 2026 года объект якобы выставлен на продажу, а ранее сдавался в аренду за 727 тысяч рублей в месяц. Ревва эти сведения опроверг.
