Александр Ревва опроверг продажу виллы на Кипре

Певец Александр Ревва заявил, что не продает недвижимость на Кипре и не владеет виллой на острове, сообщает Газета.ru .

Артист опроверг сообщения о продаже виллы на Кипре. Артист назвал опубликованную информацию недостоверной.

«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», — рассказал Ревва.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что певец якобы владеет виллой стоимостью около 110 млн рублей. По этим данным, в доме есть четыре спальни, кухня-гостиная, терраса, кабинет и комната для персонала. На участке — сад, бассейн, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом и парковка. Недвижимость, как утверждалось, находится в 800 метрах от моря.

Также сообщалось, что с января 2026 года объект якобы выставлен на продажу, а ранее сдавался в аренду за 727 тысяч рублей в месяц. Ревва эти сведения опроверг.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.