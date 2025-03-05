Акватермальный комплекс построят вместо сгоревшего OBI в Химках

В подмосковных Химках на месте сгоревшего гипермаркета OBI появится всесезонный курорт — акватермальный комплекс «Аэротермы», на территории которого разместятся в том числе бани, сауны и бассейны, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Мега».

«„Мега“ и „Квантум групп“ договорились о запуске на территории торгового центра „Мега Химки“ всесезонного курорта — акватермального комплекса „Аэротермы“. В рамках проекта планируется строительство здания общей площадью 13,5 тысяч квадратных метров, интегрированного в „Мега Химки“», — рассказал представитель компании «Мега», которая управляет одноименными ТЦ.

На территории, где ранее располагался торговый центр OBI, будут возведены бани, сауны и хаммамы. Для удобства посетителей там же создадут бассейную зону и СПА. На территории комплекса будут размещены термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений, а также кафе и рестораны, чтобы отдыхающие могли закрыть все свои потребности в одном месте.

В конце 2022 года торговый комплекс «Мега Химки» пострадал от масштабного пожара, в результате которого был уничтожен один из его ключевых арендаторов — магазин OBI. Незадолго до этого произошли глобальные изменения в управлении сетью «Мега»: прежний владелец Ingka Centres (материнская компания IKEA) продал свои активы Газпромбанку. На момент сделки розничная сеть включала в себя 14 торговых центров с совокупной арендной площадью более 2,3 млн кв. метров.

Позднее начальника участка строительно-технической фирмы, ответственного за обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ, задержали и поместили под стражу. «Мега» возобновила свою работу спустя 20 дней с момента пожара в OBI.