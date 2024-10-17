Акушерка приобрела однокомнатную квартиру в Балашихе по соципотеке

Акушерка Наталья Осташова, приняв участие в программе «Социальная ипотека», приобрела собственную квартиру в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Наталья Осташова работает в ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр». Ее стаж составляет больше 25 лет. Обладательница сертификата вспоминает, что мечтала работать на «скорой помощи», но пришла в роддом.

«Помогать в появлении новой жизни на свет — это каждый раз ощущение сопричастности чуду. Родам предшествует работа с мамами. Они нуждаются в моральной поддержке, в физической подготовке», — говорит она.

Семья Осташовых жила с родственниками. По словам Натальи, всегда хотелось иметь свою квартиру. Узнав от коллег о региональной программе льготного приобретения жилья, она подала документы.

«Ребенок у нас уже вырос, поэтому мы с мужем брали квартиру для нас двоих. Выбрали «однушку» на вторичном рынке. Хорошая планировка, просторная кухня. Еще очень нравится район — спокойный, зеленый», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.