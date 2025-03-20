Акушерка из Красногорска купила жилье по программе «Соципотека»

Приняв участие в программе «Социальная ипотека», акушерка приобрела квартиру для своей семьи в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Вера Вавилова работает в ГБУЗ МО «Красногорская больница». Ее стаж в профессии — 25 лет. Обладательница сертификата уверена, что выбрала когда-то не просто профессию, а настоящий смысл жизни. Медики всегда учатся, и каждый день совершенствуют свои профессиональные навыки.

«У меня чудесная работа, ведь именно акушерка первая берет на руки новорожденного малыша. Роды — это настоящее таинство. И я знаю, как помочь женщине пережить этот момент, минимизировав болевые ощущения. Когда молодые мамы говорят, что о таких родах можно только мечтать, это лучшее что может услышать акушерка. Видя счастливые глаза мамы, подарившей миру нового человека, у меня вырастают крылья», — отметила акушерка.

Семья Веры снимала жилье, поэтому когда на работе рассказали о программе «Социальная ипотека», она решила принять в ней участие. Новоселье в просторной «трешке» в Красногорске уже состоялось!

«Для меня было важно, чтобы квартира была уютная, еще у нас двое детей и хотелось иметь две изолированные комнаты. Все моменты учтены, мы нашли квартиру мечты. Не могу нарадоваться на новое жилье. Приятный бонус — до моей работы идти всего 10 минут через парк», — отметила участница программы.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.