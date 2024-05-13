Акушер-гинеколог купила квартиру в Подольске по соципотеке

Врач из городского округа Подольск, акушер-гинеколог Ольга Мельник благодаря программе «Социальная ипотека» переехала из съемной квартиры в собственную. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Ольга Мельник окончила Курский государственный медицинский университет в 2016 году. В этом же году устроилась работать в ГБУЗ МО «Подольский родильный дом».

В Подмосковье Ольга снимала квартиру. О региональной поддержке в решении жилищного вопроса она узнала от коллег.

«Выбрала «однушку» в старом доме. Очень повезло, что она была полностью обустроена, я купила только телевизор. При этом кошка, как будто, там и жила. Настолько это ее квартира. Такое ощущение, что я у нее в гостях. В съемном жилье она по-другому себя вела, а сейчас прониклась», — рассказывает Мельник.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.