Айтишники отказываются от студий ради «двушек» за 25 млн и «трешек» за 60 млн

Почти половина IT-специалистов покупает квартиры в ипотеку, но предпочитает просторные варианты бизнес-класса, сообщили РИАМО в пресс-службе компании Группы Родина и «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева уточнила, что около половины сделок айтишники совершают в ипотеку. Чаще всего это жилье бизнес-класса без отделки. Средний бюджет на двухкомнатную квартиру составляет 25–50 млн рублей, на трехкомнатную — 32–60 млн.

По данным аналитиков, IT-работники чаще выбирают квартиры площадью около 50 и 75 кв. м, преимущественно в западных районах Москвы. Востребованы варианты с террасами, кладовыми и паркингом с зарядкой для электромобилей. Среди ключевых факторов — наличие зеленых зон и высокий уровень цифровизации жилого комплекса.

«Одним из важнейших факторов для работников сферы IT является возможность комфортно работать в удаленном формате. Логично, что данная категория покупателей недвижимости максимально заинтересована в наличии передовой цифровой инфраструктуры в ЖК, а также реализации разнообразных сценариев «умного дома». Причем чем выше сегмент жилья, тем выше требования к данному фактору», — отметил совладелец и сооснователь Группы Родина Антон Винер.

Он добавил, что IT-специалистам крайне важно, чтобы все необходимое для работы и отдыха находилось в шаговой доступности. Поэтому они концентрируются на объектах с продуманной концепцией для жизни и досуга, а популярность удаленной работы закрепляет их в числе ключевых покупателей жилья бизнес- и премиум-классов.