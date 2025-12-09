Аграрии Подмосковья посеяли более 97 тыс га озимых культур

В 2025 году сев озимых культур в Московской области составил более 97,7 тысячи гектаров. Они формируют основу продовольственной безопасности: то, что аграрии посеяли осенью, ляжет в основу урожая 2026 года. Озимые уходят под снег и начинают активно расти ранней весной, когда яровые еще только готовятся к посеву, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что в структуре посевов озимые зерновые заняли свыше 77 тысяч гектаров, среди них главная хлебная культура — озимая пшеница, посеяна на площади 73,6 тысячи гектаров. Озимая рожь превысила плановые показатели почти на треть, площадь посевов составила почти 2,5 тысячи гектаров. Она считается одной из наиболее устойчивых культур в климатической зоне региона. Тритикале и озимый ячмень заняли 727 и 190 гектаров соответственно.

Кроме этого, увеличились площади под озимым рапсом — более 20,7 тысячи гектаров, что составляет 128% от плана. Рапс остается одной из ключевых масличных культур: используется в производстве масел, биотоплива и как сырье для комбикормов. Сейчас аграрии продолжают оценку всходов и завершают подготовку посевов к зимовке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.