«Аэрофлот» выкупает свою штаб-квартиру в центре Москвы у Сбербанка

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» одобрил сделку по приобретению бизнес-центра «Арбат, 1» в центре Москвы, который с 2018 года служит штаб-квартирой авиаперевозчика.

Как сообщили в пресс-службе компании, договор купли-продажи общей площадью 33,7 тыс. кв. м был подписан 24 декабря 2025 года. Продавцом выступает структура Сбербанка, которая владела зданием.

Решение о покупке, по данным «Аэрофлота», было принято по итогам годовых переговоров и продиктовано текущими экономическими условиями. Владея недвижимостью, авиакомпания рассчитывает снизить совокупные расходы в долгосрочной перспективе и сформировать значительный материальный актив на своем балансе. Ранее «Аэрофлот» завершил продажу двух нежилых помещений на Кузнецком мосту, выручив за них почти 1,8 млрд рублей.

Бизнес-центр «Арбат, 1» сменил нескольких владельцев. Изначально здание принадлежало группе ПСН, но в 2018 году после уголовного дела в отношении ее создателей активы группы были арестованы и позднее перешли к Сбербанку в качестве залога по кредитным обязательствам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.