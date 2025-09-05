Администрация Пушкинского помогает жителям аварийных домов в Ивантеевке отстаивать свои права

4 сентября в Ивантеевке состоялась важная встреча, объединившая представителей власти и жителей трех аварийных домов по улице Первомайской — № 6, 12 и 18. Уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова, а также депутаты Артем Садула, Николай Михайлин и Анна Дунаева встретились с людьми, чьи дома, построенные еще в начале прошлого века для работников фабрики Дзержинского, были признаны аварийными и подлежащими расселению в 2023 году, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ситуация с этими домами вызывает особую тревогу. Еще в 2012 и 2015 годах инвестор-застройщик «Казачий торговый дом» в рамках договора о развитии застроенных территорий расселил три из шести существовавших тогда бараков. Однако три дома, включая те, что стали предметом встречи, остались без внимания застройщика. Обязательства по договору были нарушены, и люди оказались брошены на произвол судьбы, потеряв всякую надежду на обещанное переселение.

По поручению главы муниципалитета Максима Красноцветова, администрация округа взяла на себя персональную работу с каждым жителем. Каждой семье оказывается адресная поддержка, в первую очередь — юридическая помощь. Для каждого дома разработана «дорожная карта», направленная на решение вопроса расселения.

Уже есть первые позитивные сдвиги. Жители одного из домов смогли отстоять свои права через суд, а жильцы двух других домов готовятся к судебным разбирательствам. Администрация округа, в свою очередь, продолжает претензионную работу с недобросовестным застройщиком. Параллельно ведется активное взаимодействие с Министерством строительства и при поддержке Правительства области прорабатываются все возможные варианты для скорейшего переселения людей из ветхого жилья. Эта встреча стала важным шагом на пути к восстановлению справедливости и возвращению жителям веры в возможность обрести новое, безопасное жилье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.