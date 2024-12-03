Административному зданию у метро «Шоссе Энтузиастов» вернули в изначальный вид

При участии Госинспекции по недвижимости Москвы на территории ВАО в районе Перово было обновлено и освобождено от незаконной пристройки административное здание. Об этом рассказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Сотрудники Госинспекции выявляют объекты ветхие недвижимые объекты и в случае, если их состояние позволяет, принимают решение об их восстановлении и возвращения в городскую инфраструктуру. Одной из таких построек стало четырехэтажное здание, расположенное по адресу: Электродный проезд, д. 16. Строение обладало неприглядным вид и требовало ремонта.

«Инспекторы обратили внимание на неудовлетворительное состояние фасада: разрушение облицовки, штукатурки, окрасочного слоя. Кроме того, были зафиксированы признаки самовольного строительства: к зданию 1933 года постройки без оформления разрешительной документации была возведена пристройка», — отметил Бобров.

Он добавил, что признав нарушение, собственник демонтировал незаконный объект.

Кроме того, вместе с собственником здания разработали дорожную карту обновления объекта. Ремонт провели по согласованному плану мероприятий, благодаря чему был восстановлен фасад здания, а само оно — приведено в порядок.