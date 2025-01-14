800 объектов обследовала стройлаборатория при Главгосстройнадзоре Подмосковья

сегодня в 18:48

Научно-исследовательская лаборатория ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверила качество используемых материалов 800 объектов строительства. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники лаборатории провели 2690 испытаний, 10 инструментальных и 162 технических обследования. ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» привлекалось для проверок качества используемых материалов и конструкций при проверке 400 жилых домов, 55 школ, 52 детских садов, 25 автомобильных дорог, 80 производственно-складских зданий и 16 линейных объектов и двух ФАПов.

Например, сотрудники лаборатории эксперты лаборатории произвели отбор кернов — образцов, вырезанных из дорожного полотна при строительстве кольцевого пересечения Старошереметьевского шоссе и автомобильной дороги г. Лобня — аэропорт «Шереметьево».

В котельной, строящейся для ЖК «Томилино Парк», лаборатория проверила качество устройства монолитных железобетонных конструкций, монтажа металлоконструкций и производства сварочных работ.

Кроме того, эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество монолитных работ, оценив класс бетона, армирование и ровность поверхностей в школе с хореографическим уклоном, которая появится в Апрелевке.

Чаще всего эксперты лаборатории выезжали на объекты, расположенные в городских округах Ленинский, Домодедово, Балашиха, Люберцы и Мытищи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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