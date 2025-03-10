78 медиков воспользовались мерами социальной поддержки в Лыткарине в 2025 году

Многие медицинские работники из города Лыткарино пользуются социальными мерами поддержки. Компенсацией аренды жилья, необеспеченным жилым помещением на территории Московской области, воспользовались 57 специалистов. В подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», «Бюджетная ипотека» приняли участие восемь медработников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также молодые специалисты оформляют доплаты, 12 человек оформили данную соцподдержку. Среди региональных поддержек есть и муниципальные — единовременная выплата в размере 60 тыс. рублей лицам, имеющим среднее образование и впервые принятым на работу в государственные медицинские организации, воспользовался 1 специалист.

Также в учреждения здравоохранения Лыткарина реализуются следующие меры соцподдержки:

выплаты ФСС в размере 29 тыс. рублей — врачи, 13 тыс. рублей — средний медицинский персонал;

доплата врачам участковой службы — 32 тыс. рублей ежемесячно с учетом выполнения показателей работы;

частичная компенсация расходов на проезд общественным транспортом к месту работы и обратно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.