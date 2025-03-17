71 образовательное учреждение планируют открыть в Подмосковье в 2025 году

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что в 2025 году в регионе введут в эксплуатацию 71 образовательное учреждение: школы и детские сады.

«Всего в 2025 году мы планирует открыть 71 образовательное учреждение: 30 школ и 41 детский сад. Мы обеспечим для школьников почти 2,5 тыс. новых мест и почти 9 тыс. мест для дошкольников», — заявила Пильдес в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.

Министр уточнила, что в марте 2025 года откроется детский сад в Балашихе на 220 мест, и два в Одинцове — на 60 и 120 мест.

Ранее Воробьев призвал активно продолжать работу по строительству новых школ и капитальному ремонту уже действующих.