Седьмой по счету детский сад открыли в Люберцах в 2024 году

В пятницу в городском округе Люберцы открыли большой современный садик «Аистенок» в ЖК «Жулебино парк», это уже седьмое дошкольное учреждение, открытое в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Микрорайон активно заселяется, запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом высокий, и при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева нам удается его успешно решать. В 2025 году здесь откроем и школу на 1 500 мест. Садик по ул. Летчика Ларюшина, д. 4А рассчитан на 350 ребятишек. Здание современное, оснащено всем необходимым для воспитания и полноценного развития наших маленьких жителей», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что детский сад в «Жулебино парк» стал седьмым, который был открыт на территории округа в 2024 году.

«Люберцы являются лидерами в Подмосковье по вводу соцобъектов. Также в текущем году у нас ранее открылись четыре новые школы на 4 670 мест, две поликлиники и выполнен капремонт корпуса гимназии № 18», — напомнил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.