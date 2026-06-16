67 врачей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года 67 врачей Подмосковья получили земельные участки по программе «Земля врачам» для строительства домов. С начала июня медикам передали 9 участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

По итогам 5,5 месяцев 2026 года земельные участки для индивидуального жилищного строительства получили 67 специалистов, работающих в больницах и поликлиниках региона. Программа действует как дополнительная мера поддержки медиков. С начала июня врачам передали 9 участков. Всего за время реализации программы «Земля врачам» землю получили более 2600 специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.