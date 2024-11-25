6 объектов образования достроят в Подмосковье до конца года

В 2024-м в Подмосковье планируется завершить строительство 6 объектов образования, включая 4 школы и 2 кампуса для учащихся. Об этом говорится в презентации министра строительного комплекса Московской области Александра Туровского, представленной на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Министр подчеркнул, что в рамках досрочного ввода в эксплуатацию в 2024 году откроются 2 школы на 2,2 тыс. мест и 2 детских сада на 420 мест. Завершение капитального ремонта 2 школ намечено на декабрь 2024 года, степень готовности объектов уже превышает 70%.

Как уточняется в отчете, к концу года будет завершен капитальный ремонт 2 детских садов в Дзержинском, где строительная готовность составляет 69% и 71%.

В 2024 году завершатся ремонтные работы в 5 колледжах, включая Дмитровский техникум и Раменский колледж. До конца года будет завершен капитальный ремонт 4 объектов дополнительного образования, таких как ЦДТ «Открытие» в Орехово-Зуеве и ДООПЦ «Нептун» в Щелкове.

Здравоохранение, спорт и культура

До конца года в эксплуатацию введут 8 объектов здравоохранения, включая поликлиники и хирургический корпус в Подольске. В рамках капитального ремонта объектов здравоохранения до конца года завершатся работы по 10 объектам, включая инфекционные отделения и поликлиники.

Туровский в своем докладе отметил, что к декабрю 2024 года будут завершены работы по строительству 3 спортивных объектов, включая реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах. Капитальный ремонт 3 объектов спорта завершится до конца года, включая спорткорпус в Ступине и бассейн «Бриз» в Дмитровском округе.

До конца 2024 года завершатся работы по реконструкции двух объектов культуры. В Серпухове будет завершена реконструкция культурно-досугового центра «Протон», а в Чехове — музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» (первый этап).

Что касается, капитального ремонта объектов культуры: до конца года будет завершен ремонт пяти объектов культуры, включая Дворец культуры в Ступине (готовность 93%) и Ивантеевскую детскую школу искусств в округе Пушкинский (готовность 92%).

Туровский резюмировал, что до конца года завершится строительство центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Его готовность составляет 70%, а завершение работ запланировано на декабрь с вводом в эксплуатацию в январе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ.

Губернатор также отмечал, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.