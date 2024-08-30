6 млрд рублей выделено на строительство ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

Строительство ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе профинансирует Сбербанк. Девелоперу проекта открыли кредитную линию в размере 6,44 млрд рублей на строительство в составе жилого комплекса 4 новых корпусов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь домов высотой от 13 до 17 этажей — более 88 тыс. кв. м. У зданий высокий класс энергоэффективности — А. На первых этажах и во встроенно-пристроенных помещениях разместятся супермаркеты, помещения делового и общественного назначения, различные предприятия сферы услуг. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу.

«Сбер активно поддерживает жилое строительство в столичном регионе, предоставляя нашим надежным партнерам максимально оперативный доступ к проектному финансированию, в первую очередь с использованиеммеханизма эскроу, который обеспечивает надежную защиту инвестиций участников долевого строительства.Наше сотрудничество с ведущими девелоперами позволяет им поддерживать значительные объемы возводимой жилой недвижимости и не зависеть от темпов продажи квартир», — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

ЖК «Новая Алексеевская роща» — объект комплексного развития территории недалеко от Щелковского шоссе. Пространство жилого комплекса зонируют для разных форматов времяпровождения: появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха. Проект предусматривает создание собственной социальной инфраструктуры: детского сада на 250 мест, школы на 1230 мест, поликлиники на 400 посещений в смену.

Московская область традиционно строит больше всех в стране. В 2023 году в регионе введено 12,5 млн кв. м жилья, с января по июль 2024 года уже введено 6,9 млн кв. м. Строительство жилых кварталов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий. При рассмотрении проектов планировки территорий уделяется особое внимание инфраструктуре: детским садам, школам, поликлиникам, парковкам и зонам отдыха