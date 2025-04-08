54 МКД в Коломне и Озерах вошли в программу капремонта на 2023–2025 годы

В программу капитального ремонта на 2023–2025 годы вошли 54 многоквартирных дома в Коломне и Озерах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Два месяца назад строители приступили к капитальному ремонту кровли на доме № 9 по улице Дзержинского в Коломне. Начали с замены стропильной системы. Старую демонтируют, на ее месте крепят новые балки. Их покрывают оцинкованным металлом. Следующим этапом станет утепление чердачного помещения и монтаж водосточной системы.

«В планах — ремонт фасада, с заменой входных дверей, козырьков и ремонт балконов», — рассказал начальник участка Дмитрий Хромов.

Всего в этом году в городском округе в программу капитального ремонта вошли 24 многоквартирных жилых дома. По этим адресам заменят кровли, утеплят фасады, обновят инженерные коммуникации. К капремонту плоских крыш приступят чуть позже. Его можно проводить только при плюсовой температуре, так обновленные покрытия позволят выдерживать ее резкие перепады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.