40 школ строят и проектируют в Подмосковье в этом году

В ходе своей рабочей поездки в Ленинский округ председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Станиславом Каторовым приехал в жилой комплекс «Первый квартал» в деревне Сапроново — здесь, в рамках инвестиционного контракта строится большая школа на 1 675 мест. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы региона.

«Радует, что инвесторы нас поддерживают в стремлении закрыть потребность в школах там, где это особенно необходимо. И возводят объекты общего образования за свой счет. В регионе также строятся школы за счет бюджетных средств — так, в 2025 году проектируется и строится 40 школ, в госпрограмме заложили на это необходимое финансирование — свыше 28,4 млрд рублей», — сказал Игорь Брынцалов.

Новая школа в Сапроново позволит исключить вторую смену в микрорайоне и обеспечить доступным образованием юных жителей ЖК. Она планируется к открытию к началу нового учебного года.

«На текущий момент готовность самой большой будущей школы в нашем округе достигла 71%, на объекте задействованы более 100 человек. Основной несущий остов здания завершен, параллельно ведутся работы по установке и производству навесных панелей, которые готовы на 90%. Не прекращаются и внутренние отделочные работы. Отличительной чертой данного проекта является использование трехслойных фасадных панелей с архитектурным бетоном, а также установка дерево-алюминиевых окон, изготовленных компанией-застройщиком. Основное преимущество выбранных материалов — их повышенный срок службы», — рассказал о работах на стройплощадке глава округа Станислав Каторов.

Участникам встречи показали проект будущего учреждения, который предусматривает большие окна, витражные перегородки в учебных классах, атриум со сценой и ярусными зрительными местами на первом этаже, а также световой фонарь в кровле. Игорь Брынцалов отметил все решения с одной стороны современными, с другой — создающими ощущение уюта и тепла.

«Это фасадные, внутренние архитектурные решения. Даже оконные рамы сделаны с применением дерева, что делает помещения школы гораздо теплее и уютнее. Вся компоновка здесь продуманная. И видно, строители с душой относятся к реализации этого проекта. Все, что запланировано, будет создавать комфорт для детей и получения ими образования. Все учтено в проекте. Его стоимость превышает 2,5 млрд — это говорит о том, что и к наполнению оборудованием здесь отнесутся с особым вниманием. Школа будет снабжена всем необходимым для получения образования в современных условиях», — сказал спикер регионального парламента.

В завершении Игорь Брынцалов подчеркнул, что для семей с детьми, проживающими в ЖК, 1 сентября ожидается настоящий праздник.

Всего в Ленинском городском округе до конца года будет запущено еще порядка 10 объектов общего и дошкольного образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.