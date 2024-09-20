сегодня в 12:50

4 тыс рабочих мест планируют создать в Москве в результате застройки у вокзалов

Рабочие места планируется создать в результате застройки земельных участков вблизи столичных городских вокзалов, сообщил журналистам исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Павел Дудулин.

«4 тысячи рабочих мест планируется создать в Москве», — сказал он.

Дудулин добавил, что в Москве есть объекты, на которые возложена офисная функция, где создаются рабочие места — как в жилых комплексах, так и на торговых площадях, на площадях свободного назначения.

В столице впервые прошло роуд-шоу для инвесторов на право застройки земельных участков вблизи московских городских вокзалов.