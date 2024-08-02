4 новых коттеджа в поселке «Кембридж» округа Истра ввели в эксплуатацию

В подмосковной Истре построили четыре новых таунхауса в коттеджном поселке «Кембридж». Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новые дома расположены в деревне Красный Поселок. Всего в проекте запланировано 7 очередей строительства с полноценной инфраструктурой.

ЖК «Кембридж» в Истре — это возможность жить в пригороде и иметь доступ к объектам социальной инфраструктуры. В похожем на небольшой замок здании въездной группы располагаются универмаг, салон красоты, аптека, службы бытовых услуг и семейное кафе.

В «Кембридже» работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. В поселке есть воркаут площадка для физподготовки подростков или любителей спорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.