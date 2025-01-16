сегодня в 18:08

4 молодые семьи из Лыткарина получили сертификаты на улучшение жилищных условий

В усадьбе «Лыткарино» состоялось торжественное вручение сертификатов на улучшение жилищных условий на территории Московской области. Четыре молодые семьи из города Лыткарино стали счастливыми обладателями денежных средств в рамках федерального проекта «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая сумма денежных средств, направленных в этом году на поддержку молодых семей, составила более 15,5 млн рублей.

«Потратить полученную сумму можно на покупку нового дома, квартиры на первичном или вторичном рынке, а также на погашение существующей ипотеки», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Областная программа «Жилище» за последние пять лет помогла 40 семьям из Лыткарина улучшить свои жилищные условия. Возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.