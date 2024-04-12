370 дольщиков подмосковного ЖК «Юбилейный» получили ключи

В ЖК «Юбилейный» городского округа Реутов продолжается выдача ключей. Все 685 семей скоро отметят новоселье. На данный момент ключи от долгожданных квартир получили 370 дольщиков, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и министерством жилищной политики Московской области.

Возведение жилого комплекса начал в 2017 году застройщик ООО «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ). Квартиры дольщики должны были получить летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами.

Права на дострой ЖК «Юбилейный» были переданы фонду защиты прав дольщиков Московской области. Дом достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.

Дольщики, после подписания акта приема-передачи, смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.