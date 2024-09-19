345 переселенцев из аварийных домов в Старой Купавне скоро отметят новоселье

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городе Старая Купавна Богородского округа завершено строительство двух многоквартирных домов на улице Чкалова. Дома введены в эксплуатацию, в ближайшее время состоится передача ключей жителям, сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Строительство двух девятиэтажных домов завершено. Дома введены в эксплуатацию, работы по комплексному благоустройству территории завершены. Во внутреннем дворе установлены детская и физкультурная площадки, зона для отдыха. На прилегающей территории обустроена парковка, рассчитанная на 135 мест, включая 7 мест для маломобильных граждан. Скоро справить новоселье здесь смогут 345 граждан (128 семей), проживающих в аварийном жилом фонде, общей площадью более 5,5 тыс. кв. метров», — уточняется в сообщении.

В помещениях выполнили чистовую отделку, установили сантехнику, электроплиты и пожарные извещатели, обустроили прилегающую территорию.

Жители переедут из 21 аварийного дома в Старой Купавне на улице Кирова, 10, 11, 12, 14, 15, пр. Текстильщиков, 8, улице Октябрьская, 1, улице Чапаева, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, улице Чехова, 1, улице Шевченко, 6, 7, 9, улице Матросова, 6.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.