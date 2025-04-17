31 многоквартирный дом поставили на кадастр в Подмосковье за I квартал 2025 г

Развитие жилищного строительства — одно из перспективных направлений деятельности Московской области. Строительство многоквартирных домов остается одним из приоритетных способов переселения граждан Подмосковья. В этих целях разработан механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию региона и улучшить жилищные условия людей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В Подмосковье ведется активное строительство жилого фонда. Управление совместно с правительством Московской области способствуют ускорению темпов введения в эксплуатацию градостроительных объектов на территории региона.

За первые три месяца текущего года управлением Росреестра по Московской области в единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 31 многоквартирном доме общей площадью более 880 тыс. кв. м и рассчитана на 11 687 квартир, что позволило обеспечить жильем около 12 тыс. семей на территории Московской области.

Управлением совместно с министерством жилищной политики Московской области реализуется проект предварительной проверки технических планов в целях осуществления кадастрового учета МКД, социально значимых объектов, приоритетных инвестиционных проектов, до выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется ведомством в кратчайшие сроки, что способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды для улучшения жилищных условий гражданам региона. Развитие комфортной и современной инфраструктуры способствует повышению уровня жизни населения в регионе», — отметил заместитель руководителя Управления Павел Иванов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.