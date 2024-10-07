31 детский сад открылся в Подмосковье после строительства и капремонта

Строительство и капитальный ремонт учреждений дошкольного образования в Подмосковье у депутатов Московской областной думы всегда на особом контроле. Так, в этом году к сентябрю открыли 31 детский сад: 10 новых учреждений и 21 — после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Большую часть из строящихся и ремонтирующихся в Подмосковье детских садов стараемся открыть к новому учебному году, что символично. Из бюджета Московской области на эти цели выделили свыше 10 миллиардов рублей», — сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в Балашихе в этом году построены и открыты 3 новых детских сада, капитально отремонтирован один. В ходе своей рабочей поездки в округ Игорь Брынцалов посетил 2 учреждения, чтобы узнать у работников садиков и их маленьких воспитанников, как они оценивают труды строителей.

Первым спикер регионального парламента посетил детский сад «Улыбка» в микрорайоне Железнодорожный. Здание было построено в 1968 году, ему требовался капитальный ремонт. Кроме того, об обновлении учреждения просили жители.

«Работы проводились по президентской программе капитального ремонта образовательных учреждений. На них были выделены средства — свыше 233,5 миллиона рублей, из которых 161 миллион — из регионального бюджета», — отметил Брынцалов.

Данный объект, по словам парламентария — непростой. Его буквально возводили заново. При ремонте нетронутыми остались только фундамент и стены. Остальное обновлено полностью. С комфортом и по-новому расположились группы — в «Улыбке» их функционирует 8 для более чем 200 детей.

Сейчас детский сад приобрел красивый, современный вид. И радуются переменам не только ребята, но и воспитатели.

«Мы первый день, когда пришли, смотрели планировку, не могли понять, где и что находится — настолько все поменялось. Казалось бы, наш обычный детский сад, как можно было? А его полностью переделали. Мы очень счастливы. Прекрасная планировка, все очень продумано, все современно, стильно. Поэтому не только детям нашим нравится, но и нам, всем сотрудникам. Цветовая гамма подобрана интересно. И к работе, и к развитию ребят располагает. Тем более, каждая группа имеет свой цвет, что детей особенно заинтересовало — они полюбили на экскурсии друг к другу ходить», — сказала методист детского сада Юлия Лукина.

Следующий объект, который посетил в рамках своего визита в округ председатель Мособлдумы — новый детский сад на 250 мест в Ольгино. На улице с говорящим названием «Главная» возвели трехэтажное здание площадью более 1 тыс. кв. м., рассчитанное на десять групп детей от 1,5 до 7 лет.

«Сад построили за год по губернаторской программе. На строительство было выделено свыше 641 миллиона рублей, из которых 442 миллиона рублей — из регионального бюджета. Проект, который здесь удалось реализовать — как всегда, со своими интересными решениями. Здесь просторный спортзал и актовый зал, большие группы. В первую очередь, конечно, комфортно себя чувствуют дети в таких учреждениях, с такими возможностями. Здесь и ухоженная территория, красивые игровые площадки», — подчеркнул Брынцалов.

Так же как и в «Улыбке», здесь образовательный процесс запущен, хоть пока и не во всю мощность. Но, как говорит Лидия Яньшина, директор образовательного комплекса школы № 5, в чей состав вошел новый детский сад — это вопрос времени.

«На сегодня мы открыли 7 групп, потому что детский сад начал свою работу только 9 сентября. Сейчас еще идет укомплектование, это небыстрый процесс. Поэтому я думаю, что до конца октября сад полностью заполнится», — пояснила она.

Главный результат выполненных работ, считает Брынцалов — «детский смех и веселые беседы, которые буквально на каждом углу звучат в новых детских садах. Когда нравится детям — и начальные ступеньки образования будут даваться легче». А в преддверии холодов не менее важно, по его словам, чтобы в учреждениях было тепло.

«Отопление было запущено уже в понедельник. Везде тепло. Дети в майках — показатели того, что они себя ощущают довольно комфортно. Уже и в дома тепло начали давать. Во вторую и третью очередь — на предприятия. Все соответствует времени и тем работам, которые проведены. Все котельные работают в штатном режиме. Успели переложить тепловые сети, там, где были проблемные вопросы. Так что город готов к отопительному сезону», — добавил председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.