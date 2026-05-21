30% россиян купили первое жилье в 20–30 лет

23% опрошенных заявили, что до сих пор не имеют квартиры

Треть россиян приобрели собственное жилье в возрасте от 20 до 30 лет, а почти четверть до сих пор его не имеют, сообщает kp.ru .

По данным опроса KP.RU, только 5% респондентов смогли обзавестись квартирой еще до окончания университета. Часть из них отметили, что жилье помогли приобрести родственники или оно досталось в наследство.

Самой распространенной оказалась покупка в возрасте от 20 до 30 лет — так ответили 30% участников. Одни оформляли ипотеку, другие копили самостоятельно.

«Помню, свое жилье у меня появилось в 20 лет, в СССР это было реальностью», — рассказала участница опроса.

34% заявили, что стали владельцами недвижимости в 30–45 лет. До этого они жили с родными или снимали квартиры.

«Когда у нас родились двое детей, мужу на работе дали квартиру, причем сразу трехкомнатную», — сообщила респондентка.

5% приобрели жилье в 45–60 лет, а 1% — после 60. При этом 23% признались, что собственной недвижимости у них нет. Еще 2% выбрали вариант «другое».

