3 млрд руб инвестиций привлекла реализация проекта склада в Дмитровском округе

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства склада на территории комплекса «Никольское», возводимого в одноименной деревне на территории Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На объекте выполнены котлован, фундамент, несущие и ограждающие конструкции. Стройготовность объекта достигла 30%. В настоящее время строители монтируют внутренние инженерные сети и выполняют благоустройство прилегающей территории.

В ходе осмотра эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество монтажа металлоконструкций и выполненных сварочных работ.

Согласно проекту, общая площадь нового складского здания составляет порядка 53 тыс. кв. м. Здесь будут хранить непродовольственные товары. В основном объеме разместится склад, а также четырехэтажная административно-бытовая встройка со столовой на 190 посадочных мест, комнатой приема пищи, помещениями для водителей и охраны. На втором этаже административно-бытовой части обустроят раздевалку с душевыми и комнаты хранения уборочного инвентаря. Третий этаж займут серверная и офисное помещение, реализованное в концепции «открытое пространство».

Проектная мощность грузооборота склада составит свыше 330 тыс. паллет. Отправка и доставка грузов в складской комплекс будет осуществляться автотранспортом грузоподъемностью от 1,5 до 24 тонн.

Завершение строительства намечено на IV квартал 2024 года. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей деревни Никольское и близлежащих населенных пунктов появится 400 новых рабочих мест.

Реализация проекта позволила привлечь в Подмосковье 3 млрд рублей инвестиций.

Складской комплекс «Никольское» — современный логистический центр класса «А», расположенный на пересечении малого московского кольца (А-107) и Дмитровского шоссе, в 35 км от МКАД. В декабре 2014 года веден в эксплуатацию. Его общая площадь составляет 107 тыс. кв. м.

Удобное расположение и хорошие подъездные пути к комплексу делают «Никольское» привлекательным для представителей различных направлений бизнеса.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.