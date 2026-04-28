27,7 тыс обращений поступило в Росреестр Подмосковья в I квартале 2026 года

Жители Московской области в первом квартале 2026 года направили в управление Росреестра по региону около 27,7 тыс. обращений, что на 13% меньше, чем годом ранее. Большинство заявок поступило через Платформу обратной связи на портале Госуслуг, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В январе–марте 2026 года в управление Росреестра по Московской области поступило 27 700 обращений против 31 837 за аналогичный период прошлого года. Из них 26 423 обращения, или 95,5%, направлены через Платформу обратной связи на Госуслугах. Более 1 тыс. заявлений поступило по почте и при личном обращении.

Почти все обращения направили физические лица — 99,59%. Доля юридических лиц составила 0,4%, иных организаций — 0,01%. Снижение общего числа обращений связано с повышением качества госуслуг, развитием цифровых сервисов и совершенствованием взаимодействия с заявителями. Все обращения рассматриваются в установленные законом сроки.

Чаще всего жители обращались по вопросам государственного кадастрового учета и регистрации прав, отображения объектов недвижимости на Госуслугах, внесения СНИЛС и паспортных данных в ЕГРН, исправления адресов, предоставления сведений из ЕГРН и расчета госпошлины. За квартал специалисты провели личный прием 130 заявителей по предварительной записи по телефону: 8(800)100-34-34.

«Работа с обращениями граждан является одним из важных направлений деятельности Росреестра и направлена на повышение качества и доступности оказания государственных услуг для жителей региона. Мы стремимся к тому, чтобы граждане могли получать необходимые услуги и разъяснения максимально оперативно, в том числе в дистанционном формате, без необходимости дополнительного обращения», — отметила начальник отдела общего обеспечения Елена Кобякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.